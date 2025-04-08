Video Yaşam Polatların kara para aklama davasında üçüncü celse başladı | Video
Polatların kara para aklama davasında üçüncü celse başladı | Video

Polatların kara para aklama davasında üçüncü celse başladı | Video

08.04.2025 | 11:15

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görülmeye başlandı.

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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın 3. duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanık Dilan Polat katılmazken, eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve kara kutu olarak bilinen Mustafa Özalp salonda hazır bulundu. Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.
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