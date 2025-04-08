Polatların kara para aklama davasında üçüncü celse başladı | Video
Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görülmeye başlandı.
Davanın 3. duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanık Dilan Polat katılmazken, eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve kara kutu olarak bilinen Mustafa Özalp salonda hazır bulundu. Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.
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