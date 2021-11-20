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OTOMATİK OYNAT
00:57
Polatlı'da doğalgaz patlaması sonrası binada yangın: 2 yaralı | Video 20.11.2021 | 22:42
01:57
Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi | Video 20.11.2021 | 22:13
02:03
Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada | Video 20.11.2021 | 18:16
06:15
03:43
Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı 20.11.2021 | 16:48
04:02
İstanbul'da taksideki kadın ile eğitmenin arbedesi kamerada 20.11.2021 | 15:44
01:41:34
03:26
03:47
Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı 20.11.2021 | 11:32
10:39
00:14
Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı 20.11.2021 | 10:43
03:25
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Bursa'da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı 20.11.2021 | 10:28
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SON DAKİKA: Manisa'da kan donduran vahşet! 20.11.2021 | 09:06
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Helikopterden tespit edildiler! 37 sürücüye 7 bin 368 lira ceza... 20.11.2021 | 09:28
01:14
Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği 20.11.2021 | 09:06
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Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video 20.11.2021 | 00:26
Ankara Polatlı'da doğalgaz patlaması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlama sonucu bina çevresindeki evler boşaltıldı.