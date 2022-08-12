Polatlı’da otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber yan yatan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Kaza saat 03.15’te Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otomobilin sürücüsü O.Y. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhasına daha sonra çöp konteynerine çarptıktan sonra yan devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobildeki sürücü O.Y. ve yanındaki arkadaşını çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından O.Y. ve arkadaşı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.