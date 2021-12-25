Video Yaşam Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video

Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video

25.12.2021 | 09:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 00:33
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 25.12.2021 | 09:38
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 06:32
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 25.12.2021 | 09:15
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 06:29
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 25.12.2021 | 09:19
Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video 04:02
Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video 25.12.2021 | 09:15
Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 01:25
Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 25.12.2021 | 08:32
Yarış yapan araçlardan kaçmak isterken bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı | Video 01:12
Yarış yapan araçlardan kaçmak isterken bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı | Video 25.12.2021 | 08:32
İstanbul emniyetinden kaçak alkol denetimi | Video 01:09
İstanbul emniyetinden kaçak alkol denetimi | Video 25.12.2021 | 08:32
Böyle hırsız görülmedi! Önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı | Video 00:25
Böyle hırsız görülmedi! Önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı | Video 25.12.2021 | 08:32
Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video 01:56
Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video 24.12.2021 | 18:52
İzmir’de yangın faciası: 3 kardeş yaşamını yitirdi 01:51
İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş yaşamını yitirdi 24.12.2021 | 17:04
Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 03:35
Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 24.12.2021 | 17:20
Gaz ve fren pedalına sıkışan paspas kazaya neden oldu | Video 01:33
Gaz ve fren pedalına sıkışan paspas kazaya neden oldu | Video 24.12.2021 | 16:59
Susurluk hükümlüsünün öldüğü silahlı çatışma olayında yeni gelişme | Video 01:12
Susurluk hükümlüsünün öldüğü silahlı çatışma olayında yeni gelişme | Video 24.12.2021 | 16:53
Şanlıurfa’de feci olay! 6 aylık bebeklerinin önünde, önce eşini sonra kendini öldürdü | Video 00:51
Şanlıurfa'de feci olay! 6 aylık bebeklerinin önünde, önce eşini sonra kendini öldürdü | Video 24.12.2021 | 16:38
Osmaniye’de akılalmaz olay! Akrabanım deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı | Video 00:59
Osmaniye'de akılalmaz olay! "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı | Video 24.12.2021 | 16:01
Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı | Video 00:33
Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı | Video 24.12.2021 | 16:29
Trabzon’da otomobil TIR’a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı 03:11
Trabzon'da otomobil TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı 24.12.2021 | 10:20
SON DAKİKA! Ankara’da yol çöktü! Bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor | Video 01:44
SON DAKİKA! Ankara'da yol çöktü! Bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor | Video 24.12.2021 | 16:05
Trabzon’da çeşmeden akarken donan su kamerada 01:29
Trabzon'da çeşmeden akarken donan su kamerada 24.12.2021 | 11:00
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video 03:36
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video 24.12.2021 | 15:48

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup, ardından da tokat atması kameraya yansıdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler tepkiye neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan Semt Polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı. Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Darbedilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı.

Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA