Polis alkışlayarak içeri girdi. Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını | Video

Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Kumkapı'da bir balık restoranında müzikli eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Restorana giren ekipler, üst katta üç kadın ve bir erkeğin alkol alarak canlı müzik eşliğinde eğlendiklerini gördü. Masada oturan 4 kişi hakkında korona virüs tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı. İş yeri sahibi H.A. hakkında da tutanak tutuldu.