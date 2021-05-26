Polis alkışlayarak içeri girdi. Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
00:35
00:56
Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu | Video 26.05.2021 | 14:45
04:09
Gramı 500 TL olan arı zehri Adıyaman'da üretilmeye başlandı | Video 26.05.2021 | 14:22
00:37
04:43
Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video 26.05.2021 | 13:55
06:00
Beşiktaş'ta TIR dehşeti kamerada | Video 26.05.2021 | 14:02
01:35
Evine girmek isteyen güvenlik görevlisine karga saldırısı | Video 26.05.2021 | 13:55
00:55
Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video 26.05.2021 | 09:54
04:19
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! İşte o şok itiraflar 26.05.2021 | 13:17
03:17
00:27
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti | Video 26.05.2021 | 11:59
26:17
01:47
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı | Video 26.05.2021 | 11:35
01:16
Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video 26.05.2021 | 11:35
01:24
26:17
00:43
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler | Video 26.05.2021 | 10:30
00:33
Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi | Video 26.05.2021 | 10:26
Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Kumkapı'da bir balık restoranında müzikli eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Restorana giren ekipler, üst katta üç kadın ve bir erkeğin alkol alarak canlı müzik eşliğinde eğlendiklerini gördü. Masada oturan 4 kişi hakkında korona virüs tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı. İş yeri sahibi H.A. hakkında da tutanak tutuldu.