Polis amcaları minik Batu’nun davetine uydu | Video

Muğla'nın Bodrun ilçesinde yaşayan Batu Alın, sosyal medyadan çağrıda bulunarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personeline sünnet düğününe davet etti. Polis, minik Batu’nun davetine uydu, sünnet düğününde yalnız bırakmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Aydın-Esin Alın çifti, 10 yaşındaki oğulları Batu için, Yalıkavak'ta sünnet düğünü yaptı. Minik Batu, sosyal medya hesabından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personelini düğününe davet etti. Batu'nun davetini polis amcaları karşılıksız bırakmadı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personeli, sünnet düğünde Batu'yu ziyaret etti.