Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.05.2022 | 16:33
03:40
00:10
Polis amcaları minik Batu’nun davetine uydu | Video 08.05.2022 | 16:32
00:20
Şanlıurfa zihinsel engelliler yılın annesini seçti | Video 08.05.2022 | 16:05
00:23
Kadıköy'de alkollü sürücünün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.05.2022 | 15:47
06:20
01:30
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi | Video 08.05.2022 | 14:33
00:57
Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 14:33
05:35
Tayt hırsızı sapıktan iğrenç itiraf: "60 kadın çamaşırı çaldım" | Video 08.05.2022 | 13:29
00:16
Kartal'da kumar baskını | Video 08.05.2022 | 13:30
01:53
08:10
Türkiye'nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında | Video 08.05.2022 | 12:01
00:25
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video 08.05.2022 | 12:01
00:30
Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video 08.05.2022 | 12:01
00:53
01:17
Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 08.05.2022 | 10:20
02:15
İstanbul’da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu | Video 08.05.2022 | 10:20
02:59
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 08.05.2022 | 09:55
00:21
Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 09:55
00:48
Otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 08.05.2022 | 09:59
Muğla'nın Bodrun ilçesinde yaşayan Batu Alın, sosyal medyadan çağrıda bulunarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personeline sünnet düğününe davet etti. Polis, minik Batu’nun davetine uydu, sünnet düğününde yalnız bırakmadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Aydın-Esin Alın çifti, 10 yaşındaki oğulları Batu için, Yalıkavak'ta sünnet düğünü yaptı. Minik Batu, sosyal medya hesabından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personelini düğününe davet etti. Batu'nun davetini polis amcaları karşılıksız bırakmadı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personeli, sünnet düğünde Batu'yu ziyaret etti.