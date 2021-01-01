Polis aracı kaza yaptı: 2 polis memuru yaralı | Video

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde içerisinde trafik polislerinin olduğu polis otosu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Feci kazada araç içerisinde yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zincirlikuyu'dan Çağlayan istikametine 34 A 56537 plakalı polis otosuyla seyreden polis ekibi, sapağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sapakta bariyerlere saplandı. Kaza sonucu aracın içerisindeki 2 polis memuru yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

POLİS OTOSU BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarının yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Memurların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir süre inceleme yaparak tutanak tuttu. Hareket kabiliyetini kaybeden araç, çekici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.