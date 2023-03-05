Video Yaşam Polis aracından yapılan anons bu kez minik kalplere dokundu | Video
Polis aracından yapılan anons bu kez minik kalplere dokundu | Video

Polis aracından yapılan anons bu kez minik kalplere dokundu | Video

05.03.2023 | 12:34

Kahramanmaraş’ta polis aracındın anons sistemi üzerinden çocuk şarkıları söyleyen gönüllüler, aracın yanına koşan çocuklara hediyeler dağıttı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine görev yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Ankara'dan gelen bir grup gönüllü çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Depremin acı yüzünü gösterdiği Tekir, Kısık, Şahin Kaya köylerinde ve merkez Onikişubat ilçesinde kapı kapı gezen ekipler yaptıkları yardımlarla gönüllüleri fetih etti. Polis araçlarının anons sistemlerinden yankılanan çocuk şarkılarını duyan minik depremzedeler ise sesin geldiği yöne koşarak yeni oyuncaklara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"ÇOCUKLARI KUCAKLAMAK İÇİN GELDİK"
Gönüllülerden Ceren Boztepe, depremden etkilenen çocuklara destek olabilmek için böyle bir faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Ankara'dan geçmiş deprem bölgesinde ki kardeşlerimiz ve çocuklarımızın yanlarında olup onları kucaklamak için geldik. Dernek değiliz tamamen bireysel olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle ulaşılamamış köylerimize gidip çocuklarımıza oyuncaklar dağıttık. Fakat burada desteğin devamlı olması gerektiğini öğrendik. Bu depremin yaralarının sarılması için biraz zamana ihtiyacın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için uzun bir süre gerekli ve hepimiz elimizden geldiğini yaptık tabi ki ama desteklerin devamlılığını bekliyoruz. Özellikle depremde en çok yara alan çocuklarımızı sarmalıyız. Çünkü onların hala desteğe ihtiyaçları var" dedi.

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