Polis AVM havalandırmasında kuyumcu hırsızını aradı | Video 04.02.2025 | 12:31 Adana'da AVM'ye havalandırmadan girip kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira çalıp kayıplara karaşın hırsızı polis bir gün boyunca kadavra köpeğiyle birlikte AVM'nin havalandırmasında aradı. Ancak hırsız bulunamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Şubat gece merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, havalandırma boşluğundan içeri giren hırsız kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira alıp kayıplara karışmıştı. Alarmın çalmışıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yaptı. Ancak hırsız bir türlü bulanamadı. Polisin hırsızı bulmak için çalışması devam ediyor.