Video Yaşam Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video
Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video

Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video

15.10.2021 | 14:59

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Gaziantep’te nefes borusuna süt kaçak bebek, karakolda görevli polisin müdahalesiyle ölümden kurtuldu.

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Gaziantep'te nefes borusuna süt kaçan bebek, karakolda görevli polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası ile ölümden kurtuldu.

Şahinbey ilçesindeki Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan olayda, karakola gelen bir kadın bebeğini emzirmeye çalışırken bebek birden fenalaştı. Panikleyen kadın polis memurlarından yardım istedi. Bebeğin boğazına süt kaçtığını fark eden polis memurları, bebeğe müdahalede bulundu. Polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası sonrası bebek yeniden nefes almaya başladı. Müdahaleyle ölümden dönen bebek, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bebek hastanede tedavisi yapılan tedavinin ardından aynı gün taburcu edildi.

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