Polis çalınan 29 aracı sahiplerine teslim etti

İl dışından İstanbul’a gelen ve 29 araç çalıp kendi araçlarıymış gibi evrak düzenleyerek kaçıran 3 kişi gözaltına alındı. Adana’dan uçakla araba çalmak için İstanbul’a gelen ve yaşları 55 ile 60 arasında olan 3 kişilik hırsızlık çetesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi ve uzun çalışmaları sonucu çaldıkları otomobiller ile birlikte yakalandı.