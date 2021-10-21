Polis çalınan 29 aracı sahiplerine teslim etti

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OTOMATİK OYNAT
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Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 21.10.2021 | 10:49
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İl dışından İstanbul’a gelen ve 29 araç çalıp kendi araçlarıymış gibi evrak düzenleyerek kaçıran 3 kişi gözaltına alındı. Adana’dan uçakla araba çalmak için İstanbul’a gelen ve yaşları 55 ile 60 arasında olan 3 kişilik hırsızlık çetesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi ve uzun çalışmaları sonucu çaldıkları otomobiller ile birlikte yakalandı.