Video Yaşam Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada | Video

Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada | Video

Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada | Video
24.05.2021 | 11:35

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Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda, alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına dalarak bir polis memuru ve 2 vatandaşı yaraladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Derince D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki hafif ticari aracı ile sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı. Hafif ticari araç denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan trafik polisi Halit Yeşil'in ayağı kırıldı. Şahsın kullandığı aracın çarptığı otomobillerdeki iki vatandaş da yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde bulunan polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan trafik polisi Yeşil ve vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

233 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Alkollü şahsın sivil araçlara çarparak yavaşlaması ise olası bir faciayı engelledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Öte yandan alkollü sürücünün polis noktasına dalma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde hızla ilerleyen hafif ticari araç, trafik kontrol noktasında sivil otomobillere ve polis aracına çarpıyor. Çarpma şiddetiyle araçlar savrulurken, kazayı görenler hızla olay yerine koşuyor.

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