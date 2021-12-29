Polis duvarı kırıp geçti: Zulada kalaşnikof ele geçirildi! | Video

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait tespit edilen 2 ikamette yapılan aramalar neticesinde, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 3 adet şarjör ve 82 adet mermi, 861 gram uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi, ayrıca farklı miktar ve çeşitlilikte, satışa hazır çok miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şahıstan biri adliyeye sevk edilip tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.