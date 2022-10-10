Video Yaşam Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video
Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video

Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video

10.10.2022 | 16:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü | Video 04:26
Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü | Video 10.10.2022 | 16:54
Karadeniz’de hortum paniği! Bir ilçede aynı anda 6 hortum ortaya çıktı | Video 02:19
Karadeniz’de hortum paniği! Bir ilçede aynı anda 6 hortum ortaya çıktı | Video 10.10.2022 | 16:18
Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video 02:02
Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı | Video 10.10.2022 | 16:06
Miraç’ın ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:25
Miraç’ın ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.10.2022 | 14:29
Antrenör, tartıştığı çocuğu alıp yere vurdu | Video 00:37
Antrenör, tartıştığı çocuğu alıp yere vurdu | Video 10.10.2022 | 14:19
İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video 00:48
İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu | Video 10.10.2022 | 14:07
Ehliyetsiz sürücünün kurbanı olan 7 yaşındaki Miraç’ın öldüğü kaza anıları kamerada | Video 01:06
Ehliyetsiz sürücünün kurbanı olan 7 yaşındaki Miraç'ın öldüğü kaza anıları kamerada | Video 10.10.2022 | 14:07
Sur Kültür Yolu festivali sürüyor | Video 01:23
Sur Kültür Yolu festivali sürüyor | Video 10.10.2022 | 12:34
Restoranda kumar oynatırken yakalandılar | Video 00:37
Restoranda kumar oynatırken yakalandılar | Video 10.10.2022 | 12:35
Kaybolan küçük kızın pitbull sevgisi şaşırttı | Video 03:36
Kaybolan küçük kızın pitbull sevgisi şaşırttı | Video 10.10.2022 | 11:27
Organize suç örgütünde 16 kişi tutuklandı | Video 01:54
Organize suç örgütünde 16 kişi tutuklandı | Video 10.10.2022 | 12:08
Anadolu Leoparı görüntülendi! Bakanlık: Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz | Video 00:46
Anadolu Leoparı görüntülendi! Bakanlık: "Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz" | Video 10.10.2022 | 11:29
Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Araçlara bindirirken yakalandılar | Video 00:49
Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Araçlara bindirirken yakalandılar | Video 10.10.2022 | 11:32
Jandarma timlerinin ortak operasyonunda 20 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 01:07
Jandarma timlerinin ortak operasyonunda 20 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 10.10.2022 | 11:31
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1’si ağır, 2 yaralı | Video 01:42
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1'si ağır, 2 yaralı | Video 10.10.2022 | 11:47
Bursa’da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı | Video 00:51
Bursa'da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı | Video 10.10.2022 | 11:29
Beylikdüzü’nde kazadan sonra kavga; taksi şöförüne kafa attı! O anlar kamerada | Video 00:45
Beylikdüzü'nde kazadan sonra kavga; taksi şöförüne kafa attı! O anlar kamerada | Video 10.10.2022 | 11:17
Ümraniye’de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı | Video 01:27
Ümraniye’de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı | Video 10.10.2022 | 11:17
Genç Duygu’nun sır sonu: Anneciğim beni öldürecekler diye mesaj atmış | Video 01:06
Genç Duygu'nun sır sonu: "Anneciğim beni öldürecekler" diye mesaj atmış | Video 10.10.2022 | 11:16
Eğitimin sıfır noktasında sağlık | Video 02:04
Eğitimin sıfır noktasında sağlık | Video 10.10.2022 | 11:16

Kocaeli'de biri polis ekip otosu olmak üzere 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde aralarında polis memurunun da olduğu 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö idaresindeki cip, Ö.T hakimiyetindeki otomobil ve polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü S.Ö., yanında yolcu olarak bulunan S.Ş ve polis memuru F.H. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA