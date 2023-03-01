Polis ekiplerinden depremzede Miraç'a doğum günü sürprizi | Video
Kahramanmaraş'ta evleri yıkılınca ailesiyle birlikte Gazipaşa’da KYK Yurdu’na yerleştirilen Miraç Boru’ya (6) Gazipaşa polisi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
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