Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video
Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini görünce gaza basan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından trafik kesilerek yakalandı. Alkollü sürücünün 'Dur' ikazına uymadan gaza bastığı anlar, saniye saniye kamera ile kaydedildi.
TRAFİK KESİLDİ, SÜRÜCÜ KISKIVRAK YAKALANDI
'Dur' ikazına uymayarak gaza basan sürücü, anons üzerine bir süreliğine trafiği kesen başka bir trafik polisi tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. Polis memurunun 'Neden kaçıyorsun' sorusuna 'Kaçmadım' diye cevap veren Baran Ç., yapılan alkol testinde 1.30 promil alkollü çıktı. Baran Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla karakola alındı.
Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin lira para cezası kesildi.
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