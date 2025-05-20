Video Yaşam Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video
Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video

Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video

20.05.2025 | 09:25

Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini görünce gaza basan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından trafik kesilerek yakalandı. Alkollü sürücünün 'Dur' ikazına uymadan gaza bastığı anlar, saniye saniye kamera ile kaydedildi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipleri gören 16 LA plakalı otomobil, polis ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı.

TRAFİK KESİLDİ, SÜRÜCÜ KISKIVRAK YAKALANDI
'Dur' ikazına uymayarak gaza basan sürücü, anons üzerine bir süreliğine trafiği kesen başka bir trafik polisi tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. Polis memurunun 'Neden kaçıyorsun' sorusuna 'Kaçmadım' diye cevap veren Baran Ç., yapılan alkol testinde 1.30 promil alkollü çıktı. Baran Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla karakola alındı.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin lira para cezası kesildi.
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