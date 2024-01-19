Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu | Video
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir araca yönelik operasyonda yaklaşık 20 kilogram skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu kameraya yansıdı.
NEFES KESEN TAKİP KAMERADA
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, tespit edilen kamyonet takibe alındı. Bornova ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 19 kilo 225 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekiplerin zehir tacirini takibe aldığı nefes kesen anlar kameraya yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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