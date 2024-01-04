Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir trafik polisi, eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizleme çalışmalarına yardımcı oldu.
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