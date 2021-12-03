Polis engelli çocukları unutmadı | Video

Adana’da polis 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde otistik ve zihinsel engelli çocuklarla bir araya gelerek onlara keyifli bir gün yaşattı. Ata ve polis helikopterine binen çocuk ve gençler, engelleri aştı.

Dünya genelinde kutlanılan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri otizmli ve zihinsel engelli çocuklarla bir araya geldi. Adana polisi, otistik çocuk ve gençleri evlerinden alıp, onlara keyifli bir gün yaşattı. Toplumsal olaylara müdahale için özel olarak yetiştirilen atlarla yakından ilgilenip, onlara havuç vererek besleyen çocuklar, at sırtına binip mini bir tur attı. Bununla da yetinmeyen çocuk ve gençler, havalimanında piste çıkıp, polis helikopterine bindi; engellerini aşıp ve mutlu bir gün geçirdi.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 'Dünya Engelliler Günü' kapsamında engelli çocuk ve gençler için ekibini seferber etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Gönüllü Anneler Topluluğu' ile ortak bir çalışmaya imza atıp, 'mavi melekler' olarak da adlandırılan; 20 otistik çocuk ve genci, önce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Atlı Birlik Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

ATLARLA ÖZEL BİR BAĞ

Aileleriyle birlikte toplumsal olaylara müdahale için özel olarak yetiştirilen atlara havuç ve çeşitli ürünler vererek onları besleyen çocuk ve gençler, daha sonra ata binip merkez içinde mini bir tur attı; keyifli anlar yaşadı. İlk başta atlardan korkan minikler, daha sonra onlarla aralarında özel bir bağ kurup, atların başını okşayıp sevdi. Etkinlikte objektiflere de renkli görüntüler yansıdı.

HELİKOPTERE BİNDİLER

Engelli çocuk ve gençlerin bir sonraki durağı da Adana Havalimanı'nda yer alan Havacılık Şube Müdürlüğü oldu. Çocuklar, sırayla polis helikopterine bindirildi; büyük heyecan yaşadı. Polisler de onlarla yakından ilgilenip, keyifli bir gün yaşamalarına da yardımcı oldu. Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde özel bir eğitim alan 50 zihinsel engelli çocuk da Adana Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde polislerle birlikte yemek yedi; sonrasında da İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile makamında bir araya geldi. İnci, onlara çeşitli hediyeler sundu.