Polis hırsız çetesinin en azılısını yakaladı | Video 10.07.2023 | 11:01 İstanbul Bakırköy, Başakşehir ve Güngören ilçelerinde girdikleri işyerlerinin kasalarında nakit para çalan hırsızlardan biri yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızların bir tekstil atölyesine girip soydukları anlar ise kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy'de B.B.K.'nın evine giren hırsızlar önce açıkta duran 400 lirayı ardından da buldukları araba anahtarını çaldı.

Evin otoparkına inip anahtara basarak çalacakları aracı gözlerine kestiren hırsızlar aracı da alıp kaçtı. Bu olaydan kısa bir süre sonra aynı hırsızlar Başakşehir'de bir kuyumcuya girdi kasadaki nakit paraları alıp kaçtılar.

Bu olayın ardından Güngören'de bir tekstil atölyesine giren hırsızlar 75 bin lira değerinde döviz ve nakit parayı alıp kayıplara karıştı.

Bahse konu olaylar ile ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespiti yapılan ve 67 adet suç kaydı olduğu öğrenilen aynı zamanda aranması da olan Mehmet Can U. Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerince yakalandı.

Bahçelievler'de yakalanan hırsızın Bahçelievler'de de bir evden hırsızlık olayının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Hırsızların tekstil atölyesini dakikalar içinde soydukları anlar kameralara yansıdı.