Polis ile taksici müşteri kılığına girip korsan taksiciyi böyle suçüstü yaptı | Video
Antalya’da müşteri kılığına giren ticari taksi şoförü ile sivil polisin oyununa gelen korsan taksici, bir anda kontağın alınıp yanına yanaşan polis otosunun siren sesini duyunca neye uğradığını şaşırdı. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan korsan taksici, “Abi yemin ediyorum bir daha yapmayacağım’ dese de ceza yemekten kurtulamadı.
"SİREN SESİYLE ŞOKE OLDU"
Bir süre sonra söylenen adrese gelen korsan taksici, aracını park ettiği sırada kontağın alınması ve yanına yanaşan sivil ekip otosunun sirenini duyunca adeta şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran korsan taksiciye, polis memuru 'Biz polisiz gel kardeş' derken, arkada oturan taksici de 'in bakalım' dedi.
İşlem için evrakları istenen korsan taksici, 'Abi yemin ediyorum bir daha yapmayacağım' dese de cezadan kurtulamadı.
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