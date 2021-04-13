Video Yaşam Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı | Video

Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı | Video

Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı | Video
13.04.2021 | 18:08

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın, oğluyla tartıştıktan sonra, kafasına dayadığı tüfeği polis bir anlık dalgınlıktan faydalanarak son anda aldı. Öfkeli baba, polisler tarafından gözaltına alındı.

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