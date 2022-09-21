Video Yaşam Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video
Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video

Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video

21.09.2022 | 08:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video 03:43
ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video 21.09.2022 | 08:54
Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video 00:25
Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:48
Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla basan palalı saldırgan kamerada; 2 yaralı | Video 02:04
Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla basan palalı saldırgan kamerada; 2 yaralı | Video 21.09.2022 | 08:29
Adana’da TIR pikaba arkadan çarptı: 2 ölü | Video 02:02
Adana'da TIR pikaba arkadan çarptı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:26
Cenaze evine taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:34
Cenaze evine taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.09.2022 | 08:25
Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video 01:18
Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video 21.09.2022 | 08:25
Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video 00:56
Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video 20.09.2022 | 21:28
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren olay | Video 00:07
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren olay | Video 20.09.2022 | 18:59
Son Dakika: Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video 03:02
Son Dakika: Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video 20.09.2022 | 16:53
Florya’da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video 01:02
Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video 20.09.2022 | 16:40
Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 01:52
Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 20.09.2022 | 16:11
Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi! O anlar kamerada | Video 00:44
Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi! O anlar kamerada | Video 20.09.2022 | 15:42
Erciyes’in etekleri kırmızıya boyandı | Video 04:27
Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı | Video 20.09.2022 | 15:42
Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 01:01
Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.09.2022 | 14:56
Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video 00:14
Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video 20.09.2022 | 14:55
Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın çıktı! O sırada öğrenciler yemekteydi.. | Video 02:21
Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın çıktı! O sırada öğrenciler yemekteydi.. | Video 20.09.2022 | 14:34
Denizde kaybolan gençten sevindiren haber geldi | Video 00:54
Denizde kaybolan gençten sevindiren haber geldi | Video 20.09.2022 | 14:20
Erzurum’da 1 milyon 650 bin kök kenevir yakalandı | Video 01:27
Erzurum’da 1 milyon 650 bin kök kenevir yakalandı | Video 20.09.2022 | 14:19
Beyoğlu’nda iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti | Video 00:11
Beyoğlu'nda iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti | Video 20.09.2022 | 14:15
MTÜ rektörün evine şok baskın! MTÜ eski rektörün evinden bilgisayarını aldırttı | Video 07:48
MTÜ rektörün evine şok baskın! MTÜ eski rektörün evinden bilgisayarını aldırttı | Video 20.09.2022 | 12:54

İzmir’in Menemen ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda polisin kapıya dayandığını fark eden şüpheliler, poşet ve torbalar içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri paraları 6. kattan aşağıya attılar. Operasyonda 11 kilo 654 gram skunk maddesi ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.

SİTE İÇERİSİNDE VE DAİREDE ARAMALAR YAPILDI
Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA