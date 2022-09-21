Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:43
ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video 21.09.2022 | 08:54
00:25
Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:48
02:04
02:02
Adana'da TIR pikaba arkadan çarptı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:26
01:34
01:18
00:56
00:07
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren olay | Video 20.09.2022 | 18:59
03:02
01:02
Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video 20.09.2022 | 16:40
01:52
Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 20.09.2022 | 16:11
00:44
04:27
Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı | Video 20.09.2022 | 15:42
01:01
Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.09.2022 | 14:56
00:14
Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video 20.09.2022 | 14:55
02:21
00:54
Denizde kaybolan gençten sevindiren haber geldi | Video 20.09.2022 | 14:20
01:27
Erzurum’da 1 milyon 650 bin kök kenevir yakalandı | Video 20.09.2022 | 14:19
00:11
Beyoğlu'nda iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti | Video 20.09.2022 | 14:15
İzmir’in Menemen ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda polisin kapıya dayandığını fark eden şüpheliler, poşet ve torbalar içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri paraları 6. kattan aşağıya attılar. Operasyonda 11 kilo 654 gram skunk maddesi ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
SİTE İÇERİSİNDE VE DAİREDE ARAMALAR YAPILDI
Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.
Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.