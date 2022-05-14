Polis kılığında sahte kimlik ile fuhuş operasyonu | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin son zamanlarda suç örgütlerine, dolandırıcılara ve hırsızlara yaptığı yaptığı operasyonlarda ele geçirilen kurumlara ait sahte kimlik kartları dikkat çekiyor. Dolandırıcılar son tuzağa düşürdükleri kişi ise yalnız yaşayan bir kadın oldu. Kendilerini polis olarak gösteren 2 kişi kadının evine fuhuş operasyonu var diyerek girdi. Korkuya kapılan kadın sesini çıkaramazken şebeke evde arama bahanesiyle telefon, para, ziynet eşyasını alarak kaçtı. 30 bin takipçisi olan sosyal medya fenomenin paylaşımlarında sahte polis ve basın kartlarının över şekilde reklamını yaparak müşteri topladığı ortaya çıktı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçısı polisi çevirmesinde basın kartını göstererek geçmeye çalıştığı sırada polisin dikkati üzerine çok sayıda göçmenin yakalandı. Ankara Mali polis, piyasaya sahte kimlik süren dernek kurucusu, başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu şebekeye “Teşkilat” operasyon düzenleyerek çökertti.

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin suç örgütleri, dolandırıcılar ve hırsızlara yönelik yapmış olduğu operasyonlarda ve uygulama noktalarında kişilerin üzerinde kurumlara ait sahte kimlik kartları ele geçiriyor. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Emeklileri Derneği adı altında kurdukları dernek adına "Polis Kimliği, Polis Araç Kartı ve Basın Kartlarına" benzer kartlar bastırıp, para karşılığında üye olanlara verdiklerini belirledi. Mali polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Ordu illerinde eş zamanlı olarak 14 kişiye yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alıdı. Dernekte yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SAHTE KİMLİKLERİ REKLAMINI YAPTI

Ankara Mali polisin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Polislik mesleğinden atılan Durmuş K. resmi olarak "Polis Emeklileri Derneği" adı altında bir dernek kurdu. 30 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni kartları kullanırken çektiği storylerinde kartların yasal ve e-devlet onaylı olduğunu, polis çevirmelerinden geçilebileceği, kamu kurumlarının otoparklarına park edilebileceği veya basın kartları ile olay yerine sorunsuz girilebileceği şeklinde paylaşımlarda bulundu. Polis kimliği ve basın kartı isteyen kişiler 2 bin ile 3 bin lira para yatırarak derneğe üye yapıldı. Dernek, basmış olduğu sahte kimlikleri kargo ile üyelerine gönderdi.

SAHTE POLİS KARTI İLE FUHUŞ OPERASYONU

Dernekten kart temin eden 2 kişi kendilerini polis olarak tanıtarak yalnız yaşayan bir kadının evine zorla girip Fuhuş baskını bahanesiyle evde arama yaptı ve kadının telefonunu ve bir miktar parasını gasp ettikleri ortaya çıktı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI DA KULLANDI

Polis çevirmesinde durdurulan 2 göçmen kaçakçısı çete üyelerinden temin ettiği basın kartını gösterdi. Tavırlarından şüphelenen polisin araçta yaptığı aramada çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

KAVGADA SAHTE POLİS KARTINI GÖSTERDİ

Havalimanında Taksiciler ve Uberciler yolcu alma nedeniyle tartıştıkları esnada Uber şoförünün çete üyelerinden temin ettiği Polis Emeklileri Tanıtım Kartını göstererek kendini polis olarak tanıtarak karşı tarafı korkuttuğu öğrenildi.

TEŞKİLAT ADINI KULLANMIŞLAR

Çete üyelerinin aralarında yaptıkları görüşmelerde, kurdukları suç ağına "Teşkilat" adını verdikleri, polis olmamalarına rağmen kendilerini etraflarına polis olarak tanıttıkları, zaman zaman birbirlerine de polis gibi davrandıkları; kendilerine şef, amirim, müdürüm gibi hitaplar kullandıkları tespit edildi.

PANDEMİ İLE BİRLİKTE TALEP ARTTI

Çete üyelerinin özellikle Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak isteyen şahıslara kart temin ettikleri, bu şekilde 56 kişini bu kartlardan satın aldıkları ve polis çevirmelerinden geçmek için kullandıkları, araçlarını yasak yerlere park ettiklerinde ceza yememek için Polis Araç Kartı, Polis Basın Kartı, Polis Muhabir kartı gibi araç kartları koydukları ortaya çıktı. Derneğin bin 180 üyesinin olduğu ve sahte kimlik isteyen kişilerin yatırdığı paralarla 2 milyon lira yakın vurdun gerçekleştirdiği tespit edildi.