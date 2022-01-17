Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar | Video

Kağıthane’de devriye gezen polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Zehir ticaretinin yapıldığı adrese geçen polis, koçbaşı ile girdikleri dairede toplamda 7 kilo uyuşturucu maddeyle yakaladığı 2’si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltın alınan şüphelilerden C.S.’nin hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde ilçe genelinde devriye gezdiği esnada uyuşturucu madde ticaretinden aranan M.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikamet ettiği adrese geçen polis, evde arama yapmak istedi. Dairenin kapısını kimse açmayınca, koçbaşı ile eve giren ekipler içeride bulunan ve hiçi oynayan C.T.(39), M.T.(34), S.T.(31) ve N.G.(20)'yi gözaltına aldı.

7 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI



Evi didik didik arayan Kağıthane Polisi, farklı paketlere yerleştirilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş toplamda 7 kilo 400 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltındaki şüphelilerden C.T. hakkında "Kasten yaralama" suçundan arama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Gültepe Karakolu'ndaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.