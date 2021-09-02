Video Yaşam Polis koruması almak için kendi aracını kurşunlattı | Video

Polis koruması almak için kendi aracını kurşunlattı | Video

Polis koruması almak için kendi aracını kurşunlattı | Video
02.09.2021 | 10:22

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İstanbul Esenler'de kağıt fabrikası sahibi iş adamı polise gidip beni tehdit ediyorlar öldürmek istiyorlar diyerek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri iş adamının polis koruması için kendi aracını kurşunlattığı ortaya çıktı. Polis iş adamıyla birlikte 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İstanbul Esenler'de kağıt fabrikası sahibi iş adamı polise gidip beni tehdit ediyorlar öldürmek istiyorlar diyerek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri iş adamının polis koruması için kendi aracını kurşunlattığı ortaya çıktı. Polis iş adamıyla birlikte 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Esenler'de kağıt fabrikası sahibi iş adamı Maks G. geçtiğimiz günlerde polise giderek tehdit edildiğini ve kendisini öldürmek isteyen birilerinin olduğunu söyledi. Hatta aracına ateş açılıp suikast girişimine uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

İş adamının şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede elde edilen görüntülerde iş adamının aracının park halindeyken yanına bir adamın gelip susturuculu silahla ateş ettikten sonra kaçtığını tespit etti.

DÜZMECE SÜIKAST ŞÜPHELENDİRDİ
Polis araca kurşun sıkan şüphelinin bir kamyonet ile geldiğini tespit etti. Olay yerine yürüyerek gelen ve sakin tavırlarla ateş edip giden şüphelinin kullandığı kamyonet bir arazideki prefabrik binanın yanında bulundu. Adres tespiti yapıldıktan sonra operasyon için düğmeye basan ekipleri bina içerisinde bulunan Sait Ç. ve İsmail G.'yi gözaltına aldı.

KENDİ ARACINI KURŞUNLATMIŞ

Emniyete götürülen iki şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine şüphelenen ekipler iş adamının geçmiş kayıtlarında daha önceden de iki kez polis koruması istediğini belirledi. Yapılan detaylı sorgulamada iş adamının yine polis koruması almak için kendi aracını kurşunlatma planı ortaya çıktı.

SERBEST KALDILAR
Planı ortaya çıkan iş adamı şikayetini geri çekmek istedi ancak polis onu da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iş adamı ve iki şüpheli yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE TAZMİNAT ALMIŞ
Öte yandan Maks G.'in eşi ve arkadaşlarıyla birlikte 2019 yılında birlikte gittikleri Beyoğlu'ndaki lüks bir restorantta yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma belirtileriyle hastaneye başvurarak restoranttan şikayetçi oldukları oldukları ortaya çıktı. Maks G.'nin, restoran yetkililerinden şikayetçi olup, bir de Tüketici Mahkemesi'ne başvurduğu ve dava sonucu 2.500 TL tazminat kazandığı belirlendi.

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