Polis memurlarına saldıran hükümlü adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2024 | 14:41 Kırıkkale'de yumrukla saldırdığı iki polis memurunu yaralayan hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde vatandaşları rahatsız eden Y.O. isimli şahıs, olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timlerine önce küfür edip ardından yumrukla saldırdı. Şahsın saldırdığı iki polis memurunu yaralandı. Kaçmaya çalışan şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın 4 ayrı suçtan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Saldırıda K.B. isimli polisin parmağı kırılırken, R.U. isimli polis ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi edilen polis memurları, darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.Gözaltına alınan hükümlü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.