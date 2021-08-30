Video Yaşam Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı | Video

Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı | Video

Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı | Video
30.08.2021 | 15:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı | Video 00:27
Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı | Video 30.08.2021 | 15:40
Edirne’de tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı 01:18
Edirne'de tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı 30.08.2021 | 15:51
Alışveriş sonrası eve giderken yere yığılıp hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 06:53
Alışveriş sonrası eve giderken yere yığılıp hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 30.08.2021 | 14:47
Üç gündür kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 01:32
Üç gündür kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 30.08.2021 | 14:47
Gizemli monolit bu kez tarihi Zerzevan’da ortaya çıktı | Video 00:33
"Gizemli monolit" bu kez tarihi Zerzevan'da ortaya çıktı | Video 30.08.2021 | 14:05
Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı | Video 07:15
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı | Video 30.08.2021 | 13:09
Boyacıdan örnek davranış. Boş daireden bulduğu altınların izini sürerek sahibine ulaştı | Video 02:41
Boyacıdan örnek davranış. Boş daireden bulduğu altınların izini sürerek sahibine ulaştı | Video 30.08.2021 | 13:22
Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında | Video 02:21
Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında | Video 30.08.2021 | 13:22
Seda Sayan’ı yıkan haber! Eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti | Video 01:37
Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti | Video 30.08.2021 | 13:48
Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında böyle taşıdı | Video 01:37
Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında böyle taşıdı | Video 30.08.2021 | 13:30
Tekirdağ’da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı | Video 00:37
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı | Video 30.08.2021 | 13:30
Yüksek gerilim işçilerinin zorlu mesaisi cep telefonu kameralarına yansıdı | Video 01:43
Yüksek gerilim işçilerinin zorlu mesaisi cep telefonu kameralarına yansıdı | Video 30.08.2021 | 13:30
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni | Video 04:51
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni | Video 30.08.2021 | 13:09
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti | Video 02:11
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti | Video 30.08.2021 | 13:09
Taksi ters yönden geldi, yavaşlayan İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı | Video 02:32
Taksi ters yönden geldi, yavaşlayan İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı | Video 30.08.2021 | 13:09
Kocaeli’de otobüs ile araç arasında sıkışan polis memuru yaralandı; o anlar kamerada 00:39
Kocaeli'de otobüs ile araç arasında sıkışan polis memuru yaralandı; o anlar kamerada 30.08.2021 | 12:54
SON DAKİKA: Müge Anlı’da gizli tanıktan kan donduran ifade Mangal yaktık alkol aldık... Onları öldürttüm 17:20
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gizli tanıktan kan donduran ifade "Mangal yaktık alkol aldık... Onları öldürttüm" 30.08.2021 | 11:53
Esenyurt’ta asansörde şüpheli ölüm | Video 01:01
Esenyurt’ta asansörde şüpheli ölüm | Video 30.08.2021 | 11:22
Şırnak’ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 02:16
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 30.08.2021 | 11:22
Kapadokya’da sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve bayraklarla havalandı | Video 03:49
Kapadokya'da sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve bayraklarla havalandı | Video 30.08.2021 | 11:17

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile ekip otosunun arasına sıkışan polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D idaresindeki 68 HZ 321 plakalı yolcu otobüsü, terminale girip perona yaklaştığı sırada, ekip otosunun yanında bulunan polis memuru O.H.'yi görmedi. Otobüsün perona yaklaşmaya devam etmesi üzerine, polis memuru iki araç arasında sıkıştı. Yaralanan polis memurunu fark eden vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Vatandaşların uyarısının ardından otobüs şoförü yolcu otobüsünü biraz daha geriye çekti. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve omuriliğinde çatlak meydana geldiği öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan polis memurunun sıkıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcu otobüsünün perona yanaşması ve polis memurunun iki araç arasında sıkıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında çevredeki vatandaşlar polis memurunun yardımına koşuyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA