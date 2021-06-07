Polis memuru ve astsubayın şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çanakkale’de, dün akşam bir polis memuru ve bir astsubayın şehit olduğu trafik kazası MOBESE amerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saat 23.45 sıralarında Çanakkale- İzmir Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde, polis arkadaşını eve bıraktıktan sonra İzmir istikametine doğru sivil polis aracı ile karayoluna çıkan Cihan Türkmenoğlu (47), ters istikametten gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) İdaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu şehit olurken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da olay yerinde hayatını kaybetti. MOBESE görüntülerinde polis Türkmenoğlu yönetimindeki sivil ekip aracının sol şeritten ilerlediği, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı otomobilin karşı yönden ve ters şeritten hızla ilerlediği görüldü. Son anda Türkmenoğlu aracını sağ şeride kırmasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar havaya fırlarken, ters yönde yere düştükleri görüldü. Ayrıca, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı otomobilin çarpışmadan sonra alev aldığı da kameralara yansıdı.