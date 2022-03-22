Video Yaşam Polis memurunun aracında kilolarca patlayıcı bulunmuştu! Hakkari'deki o görüntüler ortaya çıktı | Video
Polis memurunun aracında kilolarca patlayıcı bulunmuştu! Hakkari'deki o görüntüler ortaya çıktı | Video

Polis memurunun aracında kilolarca patlayıcı bulunmuştu! Hakkari'deki o görüntüler ortaya çıktı | Video

22.03.2022 | 16:00

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Hakkari’nin Yüksekova’da 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramaya dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.

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Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuş, yapılan aramalarda ise stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edilirken, olayın görüntüleri de ortaya çıktı. . Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.

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