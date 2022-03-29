Video Yaşam Polis motosikleti ile dolmuşun çarpışma anı kamerada | Video
Polis motosikleti ile dolmuşun çarpışma anı kamerada | Video

Polis motosikleti ile dolmuşun çarpışma anı kamerada | Video

29.03.2022 | 12:29

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Polis motosikleti ile dolmuşun çarpışma anı kameralara yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü geçişinde Ömer Y. yönetimindeki minibüs yoldan dönmek üzereyken karşı yönden gelen Ali Şen'in kullandığı polis motosikleti çarpıştı. Kazada polis memuru Ali Şen, yaralanırken yaralı polis önce Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

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