Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü 'heimlich manevrası' ile böyle kurtardı | Video
Gaziantep'te, yediği atıştırmalığın soluk borusunu tıkması sonucu nefessiz kalan sürücü, aracını çektiği uygulama noktasındaki polis tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Polisin sürücüyü kurtardığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise, "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız. Uygulama noktamıza gelerek panikle aracından inen vatandaşımızın nefes alamadığını ve boğazına nesne kaçtığını fark eden görevlilerimizce hayati müdahalede bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
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