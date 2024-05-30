Polis otosu önünde drift yapan otomobil yakalandı | Video
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda 23 araç trafikten men edildi. Bir aracın polis otomobili önünde drift attığı görüntüler de kameralarca kaydedildi.
Ayrıca denetimlerde 23 araç da trafikten men edildi.
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