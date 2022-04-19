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OTOMATİK OYNAT
00:44
Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada | Video 19.04.2022 | 17:43
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Kurbanı koklayarak seçiyorlar! "PES" dedirten ayak kokusu yöntemi | Video 19.04.2022 | 16:23
01:15
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 78'e yükseldi | Video 19.04.2022 | 16:04
07:22
Antalya'da hortum seraları böyle vurdu | Video 19.04.2022 | 16:04
00:15
Çocukları videoya alan sapık yakalandı | Video 19.04.2022 | 15:13
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Rapçi Murda’ya 4 yıl hapis cezası | Video 19.04.2022 | 15:01
01:49
Düzce'de hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 19.04.2022 | 15:36
01:06
Antalya'da freni boşalan sürücüsüz kamyon 8 otomobile çarptı | Video 19.04.2022 | 15:07
02:25
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Uşak’ta gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri serbest kaldı | Video 19.04.2022 | 14:37
00:32
Polisten kaçmaya çalışırken attığı poşetten uyuşturucu çıktı | Video 19.04.2022 | 14:37
02:12
Kum çektikleri derede su seviyesi yükselince mahsur kaldılar | Video 19.04.2022 | 14:31
00:56
Komançi’den Bonzai’ye suçüstü | Video 19.04.2022 | 13:24
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00:49
İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 19.04.2022 | 13:24
01:26
Önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdüler | Video 19.04.2022 | 12:56
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Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video 19.04.2022 | 12:25
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Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı | Video 19.04.2022 | 12:15
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Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar | Video 19.04.2022 | 12:15
Sultanbeyli'de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı. Kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.