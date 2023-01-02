“Polis” süsü vererek dolandırdı! Gaspçı sahte polis böyle yakalandı

İstanbul’da kendisine “Polis” süsü vererek yabancı turistleri dolandıran ve üç mağdurdan üç bin 200 dolar gasp eden bir kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Yağma" soruşturması İstanbul Fatih'te açıldı. Yabancı uyruklu üç kişi; Fatih İlçesi Mesih Paşa ve Kemal Paşa Mahalleleri'nde aynı yöntemle dolandırıldı ve üç mağdurun üç bin 200 dolar gasp edildiği belirlendi. Kendisine "Polis" süsü vererek mağdurların paralarına el koyduğu tespit edilen İran uyruklu S.T. (28), polislerin kendisini takip ettiğini fark edince taksiyle kaçmaya çalıştı. S.T., yaşanan kovalamaca esnasında yakalanarak gözaltına alındı. "Polis Süsü Vermek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Gasp (Yağma), Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan ve Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi" suçlarından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.