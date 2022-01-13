Polis süsü verip turistleri yağmaladılar! Sahte polis çetesi tutuklandı | Video

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İstanbul’da kendilerine polis süsü verip arama yapma bahanesiyle yabancı uyruklu kişileri yağmalaya 3’ü iran uyruklu 4 kişi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da geçtiğimiz ay polise başvuran Yemen uyruklu öğrenci Aminat A. (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının alındığını söyledi. Emniyetteki ifadesinde "Polis olduklarını söyleyerek benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar" dedi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olay sırasında güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen Aminal A.'nın yanına yaklaşarak kimlik sordukları daha sonra sözde çantasında arama yaptıkları görüldü. Önce eşkalleri sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler İran uyruklu Ahmet A.(52), Şahin C.(30), Mehdi B.Z(30) ile Macid A.(36) gözaltına alındı.
YABANCI ŞAHISLARI SOYMUŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin benzer şekilde daha önce meydana gelen 7 olayın daha faili oldukları tespit edildi. Şüphelilerin sahte polislik yaparak gerçekleştiği hırsızlık olaylarında Iraklı'dan bin 200 dolar, Norveçli'den bin dolar, Cezayirli'den 3 bin 700 Euro Fransız'dan bin 100 dolar, başka bir Iraklı'dan bin 200 dolar, Yemenli'den bin dolar ve Lübnan uyruklu kişiden de 900 dolar çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3'ü İran uyruklu bir Türk 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.