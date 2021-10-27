Video Yaşam Polis, tütün kaçakçılarının 4 milyon liralık vergi vurgununu deşifre etti | Video
Polis, tütün kaçakçılarının 4 milyon liralık vergi vurgununu deşifre etti | Video

Polis, tütün kaçakçılarının 4 milyon liralık vergi vurgununu deşifre etti | Video

27.10.2021 | 08:56

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İstanbul’da, usulsüz irsaliye ile 4 milyon 200 bin lira civarında vergi kaçırdığı belirlenen tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 16 tonun üzerinde nargile tütünü ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, vergi kaçakçılığından devleti milyonlarca lira zarara uğratan kaçakçılık şebekesini tespit etti.

Şebekesinin, tırlarla İstanbul'a getirdikleri paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş TAPDK bandrolsüz nargile tütünlerini "ihracat malı" süsü vererek sahte irsaliye düzenleyip, Başakşehir ilçesindeki bir depoya stokladıkları belirlendi. Bu kaçak malları küçük kamyonetler aracılığı ile kentin çeşitli ilçelerine dağıtan şebeke üyelerinin, buralardan da piyasaya sürdükleri tespit edildi.

DÖRT İLÇEDEN İL GENELİNE SERVİS YAPILMIŞ
Şebekenin depolarını ve çalışma yöntemlerini deşifre eden kaçakçılık polisi, yerleri tespit edilen adreslere 24 Ekim'de Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde olduğu tespit edilen 4 depo, 1 işyeri, 2 kamyonet ve bir tıra ait dorseye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hassas burunlu dedektör köpeğin de yer aldığı polis baskınında, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin lirayı bulan 16 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında şebekenin 10 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

16 tonun üzerinde bulunan kaçak tütüne el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"İHRACAT MALI" GİBİ GÖSTERİP SİSTEME YANSITILMAYAN 4 MİLYONLUK VURGUN
Bandrolsüz nargile tütünlerini "ihracat malı" gibi göstererek sahte irsaliye düzenleyen şebekenin, sisteme yansıtılmayan yöntemle devletten 4 milyon 200 bin lira değerinde vergi kaçırdıkları ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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