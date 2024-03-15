Polis yüzünü açtığı an kimliğini tespit etti! Gaspçı kardeşler cezaevine gönderildi | Video 15.03.2024 | 09:51 İstanbul Küçükçekmece'de yüzleri cerrahi maske ile kapalı olan silahlı 2 gaspçı kuyumcu sahibi B.K'ya silah çekip etkisiz hale getirdikten sonra 250 bin TL değerinde altını alarak olay yerinden kaçtı. Soygundan 2 gün sonra soyguncuların kaçtığı güzergahta bulunan kamera görüntülerini toplayan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri iki soyguncunun adresini tespit etti. Polisleri karşılarında görünce kaçmaya başlayan soyguncular kısa bir kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 soyguncu kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soygun anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece İkitelli'de 09 Mart günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Kuyumcu B.K, dükkanda tek başına bulunduğu sırada yüzleri maskeli silahlı 2 kişi kuyumcu dükkanına geldi. Silah doğrulttukları kuyumcu B.K'ya uzattıkları poşete altınları doldurmasını istediler. 250 bin TL değerinde 9 adet 14 ve 22 ayardan oluşan bilezikleri poşete doldurduğu sırada kuyumcu B.K, 'Polis geliyor' demesi üzerine panikleyen iki soyguncu işyerinden çıkarak havaya ateş ederek olay yerinden yaya olarak kaçtılar.

6 MERMİ BULUNDU

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gönderildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 6 adet boş kovan ele geçirildi. Öte yandan soyguncuların ateş ettiği sırada park halinde bulunan bir otomobile de mermi isabet ettiği öğrenildi.

SİLAH ÇEKİP POŞETİ ÖNÜNE ATTILAR

Soygun anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gerek kuyumcu dükkanında gerekse soyguncuların kaçtığı güzergahta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

MASKEYİ ÇIKARDI KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Soyguncuların kaçtığı güzergahta güvenlik kamera kayıtlarını toplayan Gasp Büro dedektifleri bir soyguncunun kaçarken maskesiz görüntüsünü ele geçirdi. Bu yönde çalışmalarını sürdüren deneyimli polisler, 11 Mart günü 2 soyguncunun olabileceği adresleri de tespit etti. Çalışmaların ardından şüpheliler polisi görünce aralarında kovalamaca başladı.

Kısa bir kovalamacanın ardından gözaltına alınan Selim B.,, ve Ferhat B., adlı iki soyguncu kardeş gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada 5 bin 495 TL para ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 soyguncu kardeş Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 soyguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.