Polise ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi: 3 gözaltı | Video
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BURSA'da gözaltına alınacağı sırada tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye götürüleceği sırada Muhammet Emin A.'nın ambulansa bindirilmesini önlemeye çalışan yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN YAKINLARI İLE POLİS EKİPLERİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin A.'nın ambulansa bindirilmesini önlemeye çalışan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından ambulansa bindirilen Muhammet Emin A., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polise mukavemette bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.