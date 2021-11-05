Video Yaşam Polise çarpıp kaçarken kendisini kovalayan polis otosuna çarptı: Yaya olarak kaçarken yakalandı | Video
Polise çarpıp kaçarken kendisini kovalayan polis otosuna çarptı: Yaya olarak kaçarken yakalandı | Video

Polise çarpıp kaçarken kendisini kovalayan polis otosuna çarptı: Yaya olarak kaçarken yakalandı | Video

05.11.2021 | 08:53

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Adana’da uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir polis memuruna çarparak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca süren kovalamaca otomobil sürücüsünün, önünü kesen polis aracına çarpmasıyla son buldu. Ardından sürücüsü araçtan inerek yaya olarak kaçtığı sırada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin aracından ruhsatsız tabanca çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması atan polis ekipleri, 41 KM 054 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü Mücahit T., ihtara uymayarak uygulama noktasından bir polise çarparak kaçtı.

"5 KİLOMETRE SONUNDA ÖNÜNÜ KESEN POLİS ARACINA ÇARPTI, YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI"
Ekiplerin anonsu üzerine Mücahit T.'in kullandığı otomobili polisler kovalamaya başladı. 5 kilometre boyunca kaçan sürücü Mücahit T., önünü kesen polis aracına çarptıktan sonra durdu. Ardından araçtan hızla inen Mücahit T., yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekipleri, Mücahit T.'yi bir apartmanın girişinde saklanırken kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin kullandığı araçta yapılan incelemelerde bir adet ruhsatsız tabanca buldu. Şüpheli Mücahit T.'in çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Kaçan aracın kendisine çarpması sonucu hafif yaralanan polis memuru tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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