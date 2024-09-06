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Polise hem “Kamu personeleyim” dedi, hem de yasal olmayan işlem teklif etti

Polise hem “Kamu personeleyim” dedi, hem de yasal olmayan işlem teklif etti

06.09.2024 | 08:35

Aksaray’da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan genç sürücünün yakını olan kadın polis memurlarına hem kamu personeli olduğunu söyledi, hem de yasal olmayan işlem teklifinde bulundu. İstediği olmayınca öfkelenen kadın ve yakını olan 2 kişi görevini yapan basın mensuplarına saldırıp hem küfretti hem de tehditler savurdu.

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Olay gece yarısı Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan 68 AZ 268 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerini görünce uygulama olduğunu fark eden sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacada sürücü çok kaçamadan kıskıvrak yakalanırken araç ve sürücü uygulama noktasına getirildi. Araçtan indirilen H.V.A. (18) isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.


1'i kadın 3 kişi tehdit ve küfürlerle basın mensubunun üzerine yürüdü
Ehliyetsiz yakalanan genç sürücü hemen yakınlarını telefonla arayarak polise yakalandığını söylerken, olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi. Polis otosu başında genç sürücüye cezai işlem uygulandığı esnada kameraları fark eden kadın basın mensuplarına "Çekmeyin" dedi. Kamu personeli olduğunu belirten kadın daha sonra polis memuruna, "Başka bir şeyden benim ehliyetime yazamaz mısınız?" diye teklifte bulundu. İstediği olmayınca öfkelenen kadın, uygulama noktasında görevini yapan basın mensuplarına müdahale etmek istedi. Görüntü çekilmesini istemeyen kadın basın mensuplarına dönüp, "Kamu personeliyim diyorum hala çekiyorsun. Hala çekiyor ya, inadına çekiyor. Gel çek, tut kamerayı" deyip basın mensubunun üzerine yürüdü. Kadının, yanında bulunan 2 yakınına basın mensuplarını şikayet etmesi üzerine bu kez de 2 şahıs basın mensuplarının üzerine yürüyerek tehdit ve küfürler yağdırdı. Basın mensuplarının yaptığı işe de küfreden şahıslara polis ekipleri müdahale etti. "Seni denk getiririm" deyip tehditler savuran şahıslar olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılırken, E.A. isimli kadın "Çek çek, al bunu da çek" deyip gazetecilere uygunsuz el hareketi gösterdi. İşlemlerin ardından olay yerinden ayrılan kadın bu kez de basın mensubuna, "Seninle denk geleceğiz" deyip hem sözlü hem de eliyle fiziksel tehdit etti.


Ehliyetsiz sürücüye 12 bin 900 TL, araç sahibi olan annesine de 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi. Araç ise basın mensuplarına saldıran E.A. isimli kadına teslim edildi.

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