Video Yaşam Polise mukavemet etti, gazetecileri görünce kelepçeli halde kaçmaya çalıştı | Video

Polise mukavemet etti, gazetecileri görünce kelepçeli halde kaçmaya çalıştı | Video

Polise mukavemet etti, gazetecileri görünce kelepçeli halde kaçmaya çalıştı | Video
14.05.2021 | 15:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polise mukavemet etti, gazetecileri görünce kelepçeli halde kaçmaya çalıştı | Video 01:48
Polise mukavemet etti, gazetecileri görünce kelepçeli halde kaçmaya çalıştı | Video 14.05.2021 | 15:48
Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 02:29
Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 14.05.2021 | 15:48
Polisler gelince çatıya kaçtılar! Cezadan kaçamadılar | Video 01:24
Polisler gelince çatıya kaçtılar! Cezadan kaçamadılar | Video 14.05.2021 | 14:41
Bursa'da pes dedirten hırsızlık. Park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı | Video 01:10
Bursa'da pes dedirten hırsızlık. Park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı | Video 14.05.2021 | 14:40
Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:44
Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.05.2021 | 14:05
15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım | Video 02:22
15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım" | Video 14.05.2021 | 14:05
Mahalle sakinleri ve itfaiye hayvanlar için seferber oldu | Video 00:23
Mahalle sakinleri ve itfaiye hayvanlar için seferber oldu | Video 14.05.2021 | 14:18
Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği | Video 03:38
Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği | Video 14.05.2021 | 13:38
Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası | Video 00:29
Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası | Video 14.05.2021 | 13:38
Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı | Video 00:26
Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı | Video 14.05.2021 | 13:38
Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza | Video 00:29
Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza | Video 14.05.2021 | 13:38
Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler | Video 06:46
Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler | Video 14.05.2021 | 13:14
Koronavirüse yakalanan ikizler annesine kavuştu | Video 05:11
Koronavirüse yakalanan ikizler annesine kavuştu | Video 14.05.2021 | 12:05
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı | Video 03:05
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı | Video 14.05.2021 | 11:05
Yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular | Video 02:57
Yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular | Video 14.05.2021 | 11:38
Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video 00:14
Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video 14.05.2021 | 11:22
İstanbul'da annesini rehin alan şahıs polis eve girince balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı 02:42
İstanbul'da annesini rehin alan şahıs polis eve girince balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı 14.05.2021 | 08:53
Sarıyer’de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar | Video 02:21
Sarıyer’de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar | Video 14.05.2021 | 10:17
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı’nda da sürüyor | Video 05:38
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı’nda da sürüyor | Video 14.05.2021 | 10:07
Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu! 02:15
Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu! 14.05.2021 | 08:54

Antalya’da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazeteciler tarafından görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" diyerek tehditler savurdu. O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı. Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak "Kendimi öldürürüm, çekmesin.

"CANIMI AL ALLAH'IM" DİYEREK BAĞIRDI.
Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K'nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA