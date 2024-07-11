Polise polisi şikayet etti, basın mensuplarına “Kamerayı kapat” talimatı verdi | Video
Aksaray'da uygulama noktasında durdurulan araçta yolcu konumundaki şahıs askeri personel olduğunu belirterek görevli memurlara aracının sürekli durdurulduğunu söyledikten sonra polisi polise şikayet etti. Görüntü almak isteyen basın mensuplarını fark eden şahıs kameramana da “Askerim ben, kapat şunu aslan parçası” diye talimat verdi.
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