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Polise polisi şikayet etti, basın mensuplarına “Kamerayı kapat” talimatı verdi | Video

Polise polisi şikayet etti, basın mensuplarına “Kamerayı kapat” talimatı verdi | Video

11.07.2024 | 08:38

Aksaray'da uygulama noktasında durdurulan araçta yolcu konumundaki şahıs askeri personel olduğunu belirterek görevli memurlara aracının sürekli durdurulduğunu söyledikten sonra polisi polise şikayet etti. Görüntü almak isteyen basın mensuplarını fark eden şahıs kameramana da “Askerim ben, kapat şunu aslan parçası” diye talimat verdi.

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Olay, gece yarısı Hacı Hasanlı Mahallesi, Kalealtı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 HA 101 plakalı otomobili burdurdu. Üst ve araç araması yapılmak istenen araçta yolcu konumunda bulunan bir genç araçtan inerek uygulamada görevli amire, "1 haftadır gereksiz bir şey var. 1 haftadır benim arabamı sürekli silah için arıyorlar" deyip aramanın art niyetli olduğunu ifade etmeye çalıştı. Polisi polise şikayet ederken basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden şahıs, polisi bırakıp basın mensuplarına "Çekmenize gerek yok, askerim ben, kapat şunu" diye adeta talimat yağdırdı. Şahıs polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken bu kez yanındaki arkadaşına dönüp basın mensubunu kastederek, "Oğuzhan bu kime çalışıyor?" diye sordu. İşlemlerin tamamlanmasın ardından tekrar arabaya binen şahıs burada da basın mensuplarına, "Paylaş tamam mı aslan parçası" diye seslenerek uzaklaştı.
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