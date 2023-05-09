Video Yaşam Polise yumruk atan şahsı linçten yine polis kurtardı | Video
Polise yumruk atan şahsı linçten yine polis kurtardı | Video

Polise yumruk atan şahsı linçten yine polis kurtardı | Video

09.05.2023 | 11:47

Bartın’da cadde ortasında arkadaşı Tanju N. ile kavga eden Osman Soner A., olaya müdahale ederek ayıran polis memuru H.F.Ö’ye yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı Osman Soner A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen, Tanju N. ve Osman Soner A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada Osman Soner A., kavgayı ayıran polis memurlarından H.F.Ö'nin suratına yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar, polise yumruk atan Osman Soner A.'ya tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. Vatandaş tarafından adeta linç edilmek istenen şüpheliyi ise yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan Osman Soner A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video 00:21
Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video 10.05.2023 | 11:48
Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 01:20
Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 10.05.2023 | 11:25
Haliç’te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 04:30
Haliç'te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 10.05.2023 | 11:21
CHP’liler ile AK Parti’liler arasında kavga çıktı, CHP’li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 02:17
CHP'liler ile AK Parti'liler arasında kavga çıktı, CHP'li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 10.05.2023 | 11:03
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 01:50
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 10.05.2023 | 11:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 10.05.2023 | 10:28
İstanbul’da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 01:15
İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 10.05.2023 | 10:24
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar | Video 10.05.2023 | 09:40
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 05:00
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 10.05.2023 | 09:43
İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:01
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 10.05.2023 | 09:26
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar! | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar! | Video 10.05.2023 | 09:13
Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 03:18
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.05.2023 | 09:03
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı | Video 00:47
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı | Video 10.05.2023 | 08:58
Bayrampaşa’da tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü! O anlar kamerada | Video 01:27
Bayrampaşa'da tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü! O anlar kamerada | Video 10.05.2023 | 09:02
Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Video 00:47
Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Video 10.05.2023 | 08:58
Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü | Video 01:27
Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü | Video 10.05.2023 | 08:58
Mersin’de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video 04:48
Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video 10.05.2023 | 08:50
Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video 04:55
Doğa harikası Girlevik Şelalesi’ne hayat veren gözeler, doğaseverlerin uğrak yeri oldu | Video 10.05.2023 | 08:50
Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı | Video 01:26
Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı | Video 10.05.2023 | 08:50
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı | Video 03:02
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı | Video 10.05.2023 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA