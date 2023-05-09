Polise yumruk atan şahsı linçten yine polis kurtardı | Video
Bartın’da cadde ortasında arkadaşı Tanju N. ile kavga eden Osman Soner A., olaya müdahale ederek ayıran polis memuru H.F.Ö’ye yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı Osman Soner A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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