Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine "Pandora Operasyonu" | Video 26.05.2025 | 08:32 Diyarbakır'da polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen, kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapı, "Pandora Operasyonu" ile çökertilirken 6 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapıya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pandora Operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için "beybi", müşteriler için ise "koli" tabirini kullandıkları tespit edildi. Çalışmalarda şüpheli ve mağdur şahısların buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi. Mağdur şahıslar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri tespit edildi. Ekipler tarafından 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı. Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.