Video Yaşam Polisi görünce 1 kilo eroini minibüste bırakıp, kaçtı | Video
Polisi görünce 1 kilo eroini minibüste bırakıp, kaçtı | Video

Polisi görünce 1 kilo eroini minibüste bırakıp, kaçtı | Video

08.04.2023 | 10:31

ADANA'da polisin denetim yaptığı minibüsten paniğe kapılıp kaçan yolcu Murat B.'nin (40), bıraktığı poşetteki patateslerin arasında 1 kilo 60 gram eroin bulundu. Trafik polislerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi?nde uygulama yaptı. Seyir halindeki bir minibüsü durduran ekipler, araçta denetim yaptı. Ekipler, denetim sırasında yolculardan Murat B.?nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin yanına yaklaşmasıyla araçtan inen Murat B., kaçmaya başladı. Peşinden koşan polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SATMAK İÇİN ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Şüphelinin minibüste bıraktığı patates dolu poşetin içerisinde 1 kilo 60 gram eroin bulundu.

Sorguya alınan Murat B., ifadesinde, maddi durumunun iyi olmadığını, uyuşturucu maddeyi satmak için tanımadığı birinden satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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