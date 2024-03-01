Polisi görünce geri vitese taktı, son sürat böyle kaçmaya çalıştı | Video
Bursa’da uygulama noktası kuran trafik ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermezken, denetim noktasını gören bir sürücü, İstanbul yolunda geri vitese takıp son sürat kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, kovalamaca neticesi yakalanan sürücü ‘Neden kaçtınız?’ sorusuna ‘Alkollüydüm, o yüzden kaçtım’ dedi.
Alkolmetreyi üflemeyen S.Ç., önce ekiplerle pazarlık yapmaya kalkıştı, ardından cihaza üflemeyi kabul etmedi. Sürücüye geri kaçmaktan ve cihazı üflememekten 18 bin 200 lira ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi. Nefes kesen kovalamaca ise kameraya saniye saniye yansıdı.
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