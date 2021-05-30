Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler | Video

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye baskın düzenlendi. Polisi gören kişiler ise kendilerini büfeye kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı itfaiye ekibince açıldı. Polis merkezine götürülen 8 kişiye para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde büfenin arka kısımda bulunan depodan alkol satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Polis ekiplerini gören büfedeki kişiler, kapıyı kapatarak kendilerini içeriye kilitledi. Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine, kapının açılması için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı. Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1'i kadın 8 kişi, Serdivan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle para cezası kesildi.