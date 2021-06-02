Polisi şaşırtan olay. Motosikletin çalıntı olduğunu üzerindeki düzenekten çözdüler | Video
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri, şüphelenerek durdurdukları motosikletin üzerindeki düzeneği görünce hayretler içinde kaldı.
Olay Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir şahsın motosikleti sürükleyerek götürdüğünü fark etti. Polis ekipleri şüphelendikleri motosikleti durdurdu. Ekipler, yapılan incelemede motosikletin üzerindeki düzeneği fark etti. Aracın aküsünden çekilen sistemle motosikletin çalıştırıldığı tespit edildi. İncelemede motosikletin şasi numarasının ve plakasının ise başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden geldiğini ve motosikletini bozulduğu için sürüklemek zorunda kaldığını söyleyen Nevzat B.(33) gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.