Video Yaşam Polisi şaşırtan uyuşturucu zulası: Çakarlı aracın hava filtresinden esrar çıktı | Video
Polisi şaşırtan uyuşturucu zulası: Çakarlı aracın hava filtresinden esrar çıktı | Video

Polisi şaşırtan uyuşturucu zulası: Çakarlı aracın hava filtresinden esrar çıktı | Video

20.03.2022 | 11:21

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Gayrettepe’de şüphe üzerine çakar tertibatı olan bir otomobili durduran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları detaylı aramada aracın hava filtresine saklanmış esrar ele geçirdi. Uyuşturucuların bulunma anı kameralara yansırken, gözaltına alınan torbacı tutuklandı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timi, Gayrettepe'de üzerinde çakar tertibatı bulunan bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç sürücüsü Berkan K.'dan aşağıya inmesini isteyen polis, şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı. Sorguda herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis, şahsın üzerinde yaptığı aramada 10 parça halinde satışa hazır toplam 21 gram esrar ele geçirdi.

OTOMOBİLİN HAVA FİLTRESİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Berkan K.'nın üzerinde uyuşturucu ele geçiren Beşiktaş polisi, otomobilde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı. Motor kaputunu açan polis ekipleri, uyuşturucu kokusunun artması üzerine aracın hava filtresini söküp kontrol etti. Ekipler hava filtresi içine saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

TORBACININ ARACIYLA MÜŞTERİSİNİ DE YAKALADILAR
Şahsı gözaltına alan polis ekipleri Berkan K.'nın aracına binerek, şahsın yakalandığı yere yakın bir konuma gitti. Bu sırada durumdan habersiz Naim Utku U. araca binerek uyuşturucu almak istediğini söyledi. Polis ekipleri kendilerini tanıtarak şahsı yakaladı. Gözaltına alınan torbacı ve müşterisi emniyete götürüldü.

TORBACI TUTUKLANDI, MÜŞTERİSİ SERBEST KALDI
Emniyette işlemleri tamamlanan torbacı Berkan K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Naim Utku U. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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